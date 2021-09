La lista UEFA della Lazio: Vavro unico escluso da Sarri

Avvio super in campionato per la Lazio che ha superato senza troppi problemi sia l’Empoli che lo Spezia: al ritorno dalla sosta, per i biancocelesti sarà tempo di intraprendere il percorso continentale con il girone di Europa League che comprende anche Lokomotiv Mosca, Marsiglia e Galatasaray.

Un raggruppamento per nulla morbido quello che attende i ragazzi di Maurizio Sarri: la società capitolina ha reso nota la lista UEFA con i giocatori che potranno essere impiegati nel raggruppamento europeo da settembre a dicembre.

Portieri: Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic;

Attaccanti: Felipe Anderson, Immobile, Muriqi, Pedro, Raul Moro, Romero, Zaccagni.

Nessuna sorpresa e una sola esclusione, quella di Denis Vavro, ormai ai margini del progetto tecnico e ad un passo dalla cessione negli ultimissimi giorni del calciomercato estivo.

Presenti i nuovi arrivi tra cui l’ultimo, Zaccagni, prelevato dal Verona lo scorso 31 agosto. Fiducia anche ai giovani Raul Moro e Romero.

OMNISPORT | 02-09-2021 19:41