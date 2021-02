La morte di Maradona: l'audio disgustoso di Luque,Dalma indignata

Mentre stava per esplodere il pianto di quanti lo hanno acclamato e amato incondizionatamente, Diego Armando Maradona subiva le offese più crudeli e disumane dai professionisti che lo avrebbero dovuto proteggere. Dalla malattia e dalle sue debolezze. L’ultimo audio, reso pubblico in queste ore, è orribile, di una tristezza inconsolabile. Un nuovo contenuto – inquietante nei contenuti – che il portale Infobae ha deciso di pubblicare perché arrivi a un pubblico più vasto il contenuto di una conversazione audio tra il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov, entrambi indagati per reati diversi nell’ambito dell’inchiesta argentina sulla scomparsa del Diez, avvenuta il 25 novembre scorso.

Luque: audio offensivo e sconcertante su Maradona

“Tranquilla Agustina, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. La famiglia era al corrente della situazione – ha detto il medico negli attimi concitati del malore -, sapeva che si trattava di un paziente difficile. L’unica cosa che adesso ti chiedo è di avvisarmi nel caso siano arrabbiati e di dirmi quali siano i loro spostamenti”.

Successivamente, Luque ha contattato un collega confermando la notizia dell’imminente decesso dell’ex Pibe de Oro:

“Sì, scemo, il gordo sta morendo. Pare abbia avuto un arresto cardio-respiratorio, io sto andando lì”. Frasi sgradevoli, offensive e discutibili se confermate che aggravano se non la posizione sicuramente l’immagine del medico argentino che aveva in carico la salute e il decorso post operatorio del Pibe de oro dopo il delicato intervento alla testa subito da Maradona alla Clinica Olivos di Buenos Aires.

L’indignazione, a seguito della pubblicazione di questi messaggi, non ha attraversato certo solo le persone comuni che non hanno mai mancato di manifestare vicinanza e partecipazione al loro Diego, protagonista indiscusso di un calcio romantico e politico, di un sogno intriso di candore e di contraddizioni.

La reazione indignata di Dalma Maradona

A palesare, poi, il suo personale disprezzo per il tono e la violenza intrinseca nelle parole rivolte a un uomo che ha saputo cambiare il calcio e incidere nella storia sociale del proprio Paese, è stata sua figlia, Dalma. La primogenita di Maradona e Claudia Villafane ha palesato verso Luque i suoi sentimenti.

“Luque sei un figlio di pu***na e spero sia fatta giustizia. Non ignoriamo però chi è la persona che lo ha presentato a mio padre, lo ha assunto e gli ha pagato lo stipendio è Matias Morla. Ho finito ora di ascoltare gli audio tra Luque e la psichiatra e ho vomitato. L’unica cosa che chiedo a Dio è che faccia giustizia”, il post di Dalma.

Un messaggio di rivendicazione e un appello alla giustizia che dovrà rispondere alla famiglia e alle richieste dei figli di Diego, i quali chiedono di conoscere che cosa sia accaduto al campione in quelle ore che hanno preceduto la sua morte. E di ricostruire ruoli e intrecci, come Dalma chiede quando avanza nuove accuse all’avvocato Matias Morla, una delle figure più emblematiche di questo assurdo, tragico epilogo.

VIRGILIO SPORT | 01-02-2021 15:13