La NBA riparte: si giocherà in un'unica sede

L'accordo fra i proprietari è ufficiale: la NBA ripartirà il prossimo 31 luglio con un formato unico nel suo genere per completare la stagione 2019/20 interrotta a marzo a causa della pandemia di coronavirus. Ad anticipare la notizia è stata la tv americana 'Espn', che ha parlato di un vero e proprio plebiscito nella votazione fra i proprietari, con 29 voti a favore e solo uno contro.

Il format della parte finale della stagione si giocherà in un'unica sede, lo Espn Wide World of Sports Complex di Orlando, un centro sportivo di 890mila metri quadri di proprietà della Disney con sede a Orlando, in Florida. Saranno coinvolte 22 delle 30 squadre, 13 della Western Conference e 9 della Eastern, scelte in base alla classifica globale della lega (da qui il motivo della disparità) al momento della sospensione.

Le squadre giocheranno otto gare di "stagione regolare" e un possibile mini-torneo per assegnare l'ottava testa di serie nelle due conference, prima dei playoff che dovrebbero concludersi nel mese di ottobre. Ulteriori dettagli arriveranno nei prossimi giorni, quando la NBA ufficializzerà per voce del commissioner Adam Silver il ritorno sul parquet.

SPORTAL.IT | 04-06-2020 21:40