La nuova faccia del campionato: ecco la serie A 2019-2020

Come sarà la prossima serie A? Ormai, dopo l'ultima promozione dalla cadetteria al massimo campionato, abbiamo un quadro finalmente definitivo delle venti squadre che competeranno nel campionato 2019-2020.

Sarà infatti il Verona la ventesima squadra della prossima serie A, andando a coprire il "buco" lasciato dal Chievo: anche nella prossima stagione il Veneto sarà infatti rappresentato da almeno una squadra, cosa che avviene ininterrottamente dal 2008-2009 (cioè dall'ultima volta che proprio il Chievo è stato neopromosso). Come nella stagione appena conclusa, invece, i derby stracittadini saranno "solo" quattro: si giocheranno a Torino, Milano, Roma e Genova. Proprio quest'ultima città ha però rischiato di perdere il suo, a causa della rocambolesca salvezza del Genoa. Mancherà invece quello di Verona per la retrocessione del club di Campedelli.

Le regioni rappresentate, che erano nove nel campionato appena concluso (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna) salgono a dieci con il ritorno della Puglia, che sarà rappresentata dal Lecce. La Lombardia, invece, con il ritorno del Brescia avrà ben quattro squadre iscritte al campionato (Atalanta, Inter e Milan oltre alle Rondinelle): in questo modo sarà pareggiato il primato dell'Emilia-Romagna (che conserva Bologna, Parma, Sassuolo e Spal).

Se per il Verona il ritorno in serie A giunge dopo un solo anno di purgatorio in B, più lunga è stata l'attesa di Lecce e Brescia: rispettivamente sette e otto anni (i salentini nel frattempo ne hanno trascorsi cinque in Lega Pro e uno in serie C).

Dopo le novità degli ultimi anni (Carpi, Frosinone e Benevento), le tre neopromosse di quest'anno sono tutte molto più abituate alla massima serie: il Verona l'ha già disputata 29 volte, il Brescia 22, il Lecce 15. La nuova squadra "meno esperta" della prossima serie A tornerà quindi a essere il Sassuolo, che disputerà la sua settima stagione nel massimo campionato italiano.

Ecco dunque l'elenco delle squadre che giocheranno in serie A nel 2019-2020:

Atalanta, Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese, Verona.

SPORTAL.IT | 03-06-2019 00:27