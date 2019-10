La Pallacanestro Trieste incontra i Miami Heat

Piacevole incontro, nella mattinata di lunedì, per una delegazione della Pallacanestro Trieste reduce dal colpaccio di Sassari: il presidente Gianluca Mauro, insieme a coach Eugenio Dalmasson, Marco De Benedetto e Sebastian Spada, ha avuto l’opportunità di salire a bordo della nave Carnival Princess Cruise.

Su invito di Fincantieri, in tale ambito c’è stato anche un incontro molto interessante per i rappresentanti della società: Micky Arison, armatore israeliano che oltre ad essere il presidente e maggior azionista della Carnival Corporation è anche il proprietario dei Miami Heat, ha fatto gli onori di casa. Sorrisi, strette di mano e piacevoli chiacchiere hanno caratterizzato la mattinata del lunedì assieme ad Arison, il quale è stato peraltro omaggiato di una casacca di Pallacanestro Trieste quale ricordo per sancire l’incontro nel capoluogo regionale.

