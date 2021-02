La Procura apre nuovo caso? Tifosi Juve: E' caccia alle streghe

Che succederà ora dopo che il video che mostra Paratici e Nedved protestare furiosamente contro il IV uomo Calvarese per la mancata ammonizione di Di Lorenzo dopo il fallo su Chiesa in Napoli-Juventus che avrebbe portato all’espulsione del terzino azzurro? Il filmato amatoriale – che pare sia stato girato da un collaboratore di un portale napoletano – ha fatto il giro del mondo scatenando ulteriori polemiche e secondo il Corriere dello sport potrebbe anche portare la Procura Federale ad aprire una nuova indagine nel caso in cui venisse verificata l’autenticità e la veridicità della prova.

Capuano contrario all’inchiesta della Procura

L’ipotesi non piace a Giovanni Capuano. Il giornalista di Panorama scrive su twitter: “L’immagine di Paratici e Nedevd che protestano in tribuna a Napoli non è il massimo per un club come la Juventus, visti anche i precedenti di questa stagione. Ma immaginare di aprire un’inchiesta e arrivare una squalifica sul video di un telefonino è abbastanza ridicolo”.

Tifosi Juve scatenati sui social

Fioccano le reazioni sui social e i tifosi della Juve sono imbufaliti: “Ma manco dicessero chissà cosa, come ve li immaginate voi i dirigenti delle altre squadre in tribuna? Vestiti da sacerdote e con la bibbia in mano?” o anche: “questo è un agguato, con un telefonino puntato su te dirigente ad aspettare qualcosa da poter rendere virale e scatenare l’anti-juventinità per il NIENTE. Perché questo video è il niente”.

La rabbia corre sul filo del web: “questa caccia alle streghe sta letteralmente rompendo e diventando ridicola” o anche: “L’ atteggiamento del duo Paratici-Nedved mi sta un po’ stufando. Detto ciò, allora microfoniamo tutti i tesserati in tribuna e vediamo che succede…”.

I commenti si fanno sempre più aspri: “Gli altri dirigenti non hanno mai protestato dalla tribuna? Non è che lo insulta, semplicemente fa un affermazione che il 99%dei dirigenti in tribuna fa. Solo che non hanno un telefonino che li inquadrano”.

