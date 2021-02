Juve, furia Nedved-Paratici contro l'arbitro. Ronaldo scuote il gruppo

I dirigenti della Juventus finiscono di nuovo nel mirino dei social dopo un video diffuso al termine della partita di campionato contro il Napoli. Le immagini mostrano Fabio Paratici e Pavel Nedved in tribuna particolarmente infuriati con l’arbitro Doveri e il quarto uomo Calvarese per alcune decisioni prese durante il match.

“Vergognati Calvarese!”, “Basta, c…o” sono le urla dalla zona del settore loro riservato, riprese dal video che è diventato subito virale e ha riacceso la polemica dopo quanto successo in settimana tra Andrea Agnelli e Antonio Conte.

La direzione arbitrale non è affatto piaciuta ai campioni d’Italia, e anche Andrea Pirlo si è fortemente lamentato nel dopo gara per il rigore concesso ai partenopei. “Se venisse dato un rigore ogni volta che uno allarga le mani con il pallone fra le braccia del portiere… Se una simile decisione fosse stata presa a nostro favore chissà quante polemiche sarebbero scoppiate“.

Sui social Ronaldo ha provato invece ad andare oltre le polemiche: “Non sarà questa sconfitta ad abbatterci! Alziamo la testa e pensiamo alla Champions!”, è l’appello dell’attaccante portoghese, che sposta l’attenzione sulla partita di mercoledì contro il Porto, crocevia fondamentale della stagione bianconera.

Un’eliminazione anticipata dall’Europa avrebbe infatti un impatto durissimo sulle casse bianconere e sullo stesso progetto imperniato intorno ad Andrea Pirlo.

Dello stesso tenore il tweet di Leonardo Bonucci: “Perdere così fa arrabbiare. Guardiamo avanti e pensiamo alla Champions”. Alvaro Morata fa eco al suo capitano: “Non è il risultato che volevamo e che meritavamo, ma lamentarsi non serve a nulla. Bisogna solo lavorare più duramente per la prossima partita. Andiamo verso la Champions e dobbiamo stare più concentrati per dare il massimo”. Ma tra più criticati c’è proprio lo spagnolo, a segno appena una volta nelle ultime dodici partite di campionato.

OMNISPORT | 14-02-2021 15:30