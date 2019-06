La provocazione sul web: “Con Chiesa Juve pronta alle Olimpiadi”

La notizia dell’accordo tra la Juventus e Federico Chiesa è la notizia del giorno, anzi già nella notte il web è esploso, con migliaia di commenti sui profili delle varie testate giornalistiche e delle pagine dedicate al tifo bianconero. Giovane, talentuoso e con personalità, Chiesa rappresenterebbe un grande acquisto per i campioni d’Italia, ma, più che gli juventini, a commentare la notizia sul web sono soprattutto i tifosi delle altre big del campionato.

TUFFI BIANCONERI. Alcuni tendono a sminuire il possibile ingaggio dell’attaccante della Fiorentina, altri invece sottolineano con sarcasmo come Chiesa sia perfetto per la Juventus… “Potrà usare alla perfezione la sua caratteristica micidiale: il tuffo. Rigore per la Juve”, scrive Raian nei commenti alla notizia sulla pagina di Sky Sport e di certo non è il solo a ricordare la tendenza di Chiesa ad accentuare i contatti. “Lo prendono per fare il sincro nel trampolino da 3 metri con Cuadrado, così la Juve può andare alle Olimpiadi”, ironizza Fabris, mentre Mattia aggiunge qualche dettaglio: “La prossima stagione lui e Cuadrado si sfideranno in tuffi e Nedved sarà il loro giudice…”. Francesco, infine, sintetizza: “Chiesa è un tuffatore seriale. Perfetto per la squadra che ha scelto”.

LA VALUTAZIONE. Tra gli anti-juventini c’è anche chi crede che Chiesa sia sopravvalutato. “15 gol e 10 assist in 3 stagioni – il commento di Nicola -, dovrebbe valere 70 milioni solo perché ha 21 anni? A quel prezzo si trova molto, ma molto di meglio, se poi ci aggiungiamo che è pure un simulatore…”. Marco, invece, non comprende la scelta del giocatore: “Douglas Costa, Cuadrado, Dybala, Bernardeschi, Ronaldo… Ottimo Chiesa, andare alla Juve per fare panchina…”. Naturalmente ai commenti degli anti-juventini segue la difesa dei tifosi bianconeri. “Tra qualche anno tutti rimpiangeranno di non aver avuto in squadra Federico Chiesa!”, scrive Archangel, mentre Gianvito va dritto al punto: “È veramente penoso vedere tutti gli anti-juventini dire che adesso Chiesa è scarso! Ahahahahahaha rosicate, pagliacci!”.

