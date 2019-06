La Juve brucia tutti: accordo con Chiesa

In attesa di novità sul fronte allenatore (Maurizio Sarri pare sempre più vicino ma ci sarebbe una richiesta economica da parte del Chelsea per liberare il tecnico), la Juventus si muove su altre piste. Come riportato da Sky Sport, il club bianconero avrebbe deciso di accelerare, in maniera importante, per arrivare a mettere sotto contratto un certo Federico Chiesa.

Il talento della Fiorentina, da tempo, è accostato alla Vecchia Signora. Per spiazzare la folta concorrenza, in particolare l’Inter di Conte, Fabio Paratici si sarebbe mosso concretamente, arrivando a trovare un accordo con il giocatore. Si vocifera di un contratto di cinque anni, a ben cinque milioni di euro, netti, a stagione. L’esterno viola si sarebbe, quindi, promesso ai bianconeri.

Ora la Juventus dovrà trovare il modo di convincere la nuova proprietà viola, nella persona di Rocco Commisso, a lasciar parte il 21enne gioiello azzurro. La quotazione del cartellino di Federico Chiesa è pari a circa 70 milioni di euro (da non escludere l’inserimento nella trattativa di eventuali contropartite tecniche, come, ad esempio, Riccardo Orsolini, reduce da una grande stagione, in prestito, al Bologna). Da capire la posizione del neo patron del club gigliato. Con i soldi incassati dalla cessione di Federico Chiesa, ci sarebbe l’opportunità di acquistare diversi giocatori e dare il via ad un nuovo progetto, magari con Luciano Spalletti al comando.

L’eventuale approdo a Torino di Federico Chiesa dovrebbe portare alla cessione di Douglas Costa. Il brasiliano, reduce da una stagione con tanti bassi e pochi alti, ha tanti estimatori in giro per l’Europa. Il club bianconero punta ad incassare non meno di 40 milioni di euro. La cessione dell’ex Bayern Monaco sarebbe anche necessaria per non rischiare troppo a livello di Fair Play finanziario.

