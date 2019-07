La rivincita dei tifosi della Juve su Messi e Balotelli

La vendetta, come la rivincita, è un piatto che va servito freddo.Era il 1 maggio scorso quando Mario Balotelli sui social scriveva soddisfatto: “Leo Messi fenomeno. Per il bene del calcio, per favore non paragonatelo più al 7 della Juve”. Una presa di posizione netta che irritò e non poco i fan di Ronaldo e che ripropose per l’ennesima volta la sfida tra i due grandissimi fuoriclasse di questa epoca. Messi del resto era ancora in corsa per la Champions (ma sarebbe poi stato buttato fuori dall’impresa del Liverpool) mentre la Juve era già out. Poi però le cose sono cambiate: Ronaldo è stato protagonista assoluto nella Nations League vinta dal suo Portogallo mentre Messi è naufragato con la sua Argentina in coppa America.

LO SCHIAFFO – L’ennesimo flop di Messi con la maglia della sua nazionale, una vera maledizione giacchè non ha vinto niente in carriera con la camiseta albiceleste, ha dato il la a tutta una serie di meme ed emoticon sui social ed ha aperto il dibattito su twitter. Anche lo sfogo del giocatore, che ha accusato l’arbitro di aver favorito il Brasile, ha spinto i tifosi della Juventus a prenderlo in giro. Nel mirino, ovviamente, è entrato anche Balotelli per quel giudizio impietoso.

LE REAZIONI – Si legge di tutto sui social: “Non paragonatelo al 7 della Juve… ok” o anche: “Cristiano Ronaldo: Età:34 Competizione: Nations League. Partite giocate:2 Gol fatti:3 Assist fatti:0 Trofeo vinto. Lionel Messi “il calcio in persona” : Età:32 Competizione:Copa America Partite giocate:5 Gol fatti:1(su rigore) Assist fatti:0 Eliminazione” oppure: “Congratulazioni all’Argentina di Messi e Lautaro. C’è solo un numero 1! Cristiano”. I tifosi sono impietosi: “Finché continuerà a non vincere in Nazionale, Messi non potrà dirsi più forte di Maradona… Ma nemmeno di Ronaldo”. E ancora. “Per il bene del calcio per favore non paragonatelo più al 7 della Juve (cit.Mario Balotelli)” e infine: “La differenza tra il G.O.A.T. e quello che fa dribbling meravigliosi è solo una: Ronaldo vince tutto il possibile con chiunque e se perde s’arrabbia e ci riprova (e vince). Messi senza tutto il Barcellona no e piange (e spesso scappa)”.

SPORTEVAI | 03-07-2019 09:55