La Roma annuncia ufficialmente il terzino Zeki Celik

05-07-2022 10:13

Dopo Nemanja Matic e Mile Svilar, ecco l’ufficialità del terzo rinforzo per la Roma di Josè Mourinho: si tratta di Zeki Celik.

Esterno destro di difesa classe 1997, Celik arriva in giallorosso dal Lille. In Francia ha vinto la Ligue 1 nel 2021 e collezionato quasi 150 presenze nel giro di quattro anni.

In campo internazionale, nonostante abbia 25 anni, già 32 presenze con la Turchia, con la quale ha disputato anche l’ultimo Europeo, che l’Italia ha vinto superando anche la stessa Turchia nel match inaugurale della fase a gironi.

Celik, che garantirà una solida alternativa a Karsdorp sull’out di destra, si è detto onorato di poter vestire giallorosso. Queste le sue prime dichiarazioni, riportate sul sito ufficiale del Club: “Per me è un onore giocare per un Club così importante. Ho grandi ambizioni e voglio contribuire al successo della squadra. Mi sento pronto e concentrato, non mi arrendo mai e mi vedrete sempre lottare in campo”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE