La Roma cede Kluivert e Perotti

La Roma finalizza due importanti cessioni per sfoltire un reparto offensivo fin troppo affollato: Diego Perotti saluta la squadra giallorossa e vola in Turchia per vestire la maglia del Fenerbahce, mentre Justin Kluivert è ufficialmente un nuovo giocatore del Lipsia.

L’olandese si trasferisce con la formula del prestito fino al 30 giugno 2021 con opzione di acquisto in favore della squadra tedesca.

Salta invece l’operazione che avrebbe riportato nella capitale Stephan El Shaarawy: non ci sono infatti i tempi tecnici per riportare in Italia il ‘Faraone’, che era disposto ad abbassarsi notevolmente l’ingaggio ‘monstre’ percepito in Cina.

OMNISPORT | 05-10-2020 19:55