La Salernitana si rialza: 2-1 all'Hellas Verona con Piatek e Dia

09-10-2022 18:29

Dopo due ko di fila, sette gol subiti e appena uno realizzato, la Salernitana torna a vincere contro l’Hellas Verona all’Arechi, e lo fa proprio all’ultimo respiro con Dia. Piatek in precedenza aveva aperto le marcature al 18° del primo tempo, prima di essere ripreso dalla rete di Depaoli.

Campani che al momento sono 11°, Hellas Verona in zona retrocessione e con ben più di un problema da risolvere.

Il tabellino

SALERNITANA-HELLAS VERONA 2-1 (primo tempo 1-0)

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Pirola, Daniliuc, Gyomber (90′ Sambia); Candreva (90′ Bronn), Coulibaly, Maggiore (9′ Vilhena), Radovanovic, Mazzocchi; Bonazzoli (59′ Botheim), Piatek (59′ Dia). All. Nicola

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini (86′ Cabal); Depaoli (86′ Faraoni), Tameze, Veloso (71′ Kallon), Doig; Hrustic (71′ Sulemana), Verdi; Henry (46′ Djuric). All. Cioffi

GOL: 18′ Piatek, 56′ Depaoli, 90+4′ Dia

ASSIST: Bonazzoli (1-0, S), Botheim (2-1, S)

AMMONITI: Piatek (S), Hien (V), Depaoli (V), Sulemana (V), Sambia (S)

ESPULSI: Ceccherini (V), Radovanovic (S). Entrambi per proteste

ARBITRO: Davide Ghersini di Genova