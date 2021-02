La Sampdoria pareggia: Candreva riscattato dall'Inter

Ci ha pensato Keita a salvare la Sampdoria in quel di Benevento, ottenendo un buon punto per muovere la classifica. Un pari per 1-1 (Caprari aveva dato il vantaggio ai suoi), che porta Antonio Candreva ad essere ufficialmente, e completamente, blucerchiato.

Nel prestito dall’Inter era infatti previsto che al primo punto ottenuto dalla Sampdoria dopo la fine del calciomercato invernale, scattasse l’automatico riscatto dell’esterno: Candreva lascia così l’Inter a titolo definitivo dopo l’iniziale accordo temporaneo, ma con obbligo alla condizione prevista.

In questo modo l’Inter incassa due milioni e mezzo di euro dalla cessione di Candreva, mentre l’ex Lazio si lega alla Sampdoria anche per le prossime stagioni. Si chiude dunque dopo quattro stagioni in maniera definitiva l’avventura dell’esterno in nerazzurro, con iniziale positività trasformatasi in problemi di continuità.

Come Candreva, anche Torregrossa si lega alla Sampdoria in maniera definitiva per lo stesso punto ottenuto contro il Benevento. L’ex Brescia è dunque di proprietà del team ligure, con cui dovrebbe giocare anche le prossime annate di campionato.

Tornando a Candreva, son fin qui quattro le reti segnate in Serie A con la maglia della Sampdoria, per una media realizzativa che non si vedeva dal primo anno all’Inter. Un’ottimo investimento da parte di Ferrero, con Ranieri che lo ha reso titolarissimo sulla corsia esterna di centrocampo.

Classe 1987, per Candreva possibile contratto biennale con la Sampdoria in seguito all’annuncio ufficiale da parte dei blucerchiati riguardo il riscatto del giocatore. Esterno titolare di Ranieri in questa, e di base anche nelle prossime annate.

OMNISPORT | 07-02-2021 15:45