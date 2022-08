La Sampdoria punta allo scambio col Bologna per rinforzare la trequarti

15-08-2022 17:04

Il futuro di Emanuel Vignato sarà lontano dal Bologna, almeno per questa stagione. Il cambio di modulo in casa felsinea, con il tecnico Sinisa Mihajlovic che sembra aver deciso di puntare sul 3-5-2 in questa stagione, toglie infatti spazio al giovane fantasista che ha però necessità di giocare per accumulare esperienza ad alti livelli.

Per questo il club rossoblu sta pensando a una cessione in prestito per permettere al classe 2000 di giocare e crescere senza però perderne il controllo sul cartellino.

Dopo il Sassuolo – che però lo vorrebbe a titolo definitivo dopo averlo cercato già nel mercato invernale – anche la Sampdoria si sarebbe fatta avanti per il nativo di Negrar, in provincia di Verona. Il club ligure – come riporta Repubblica.it – sarebbe disposto a prelevare il giocatore fino al termine della stagione e potrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Ronaldo Vieira, centrocampista centrale classe ‘98. Il mediano blucerchiato potrebbe arrivare al Bologna con la stessa formula.

La trattativa sarebbe avviata e presto potrebbero esserci ulteriori sviluppi, anche perché la Samp ha dovuto salutare Damsgaard e Candreva nelle ultime ore. Marco Giampaolo apprezza il talento di Vignato ed è pronto a dargli spazio, come prima alternativa a Sabiri e Djuricic.

