La scelta di Milik scatena la polemica sui social

Era arrivato a Napoli per sostituire Higuain che andò alla Juve, andrà via probabilmente ripercorrendo il medesimo percorso del Pipita, ovvero vestendo la maglia bianconera. Per Milik passano i giorni sul mercato invernale e la sensazione è che il braccio di ferro con De Laurentiis lo vincerà lui. Da un lato il presidente del Napoli non intende dargli la soddisfazione di andar via ora per recuperare in tempo per l’Europeo, a meno che qualche club non spenda 15/18 milioni per un giocatore che si libera gratis a giugno, dall’altro lui non vuol sentire altre campane che non siano quelle juventine.

Tancredi Palmeri provoca Milik

Una decisione che non convince Tancredi Palmeri. Il giornalista di BeInsport su twitter scrive: “Fine Milik per l’Atletico. I colchoneros prendono Dembele dal Lione in prestito con diritto di riscatto a 30 milioni. Non ci voleva per il Napoli, che certo può contare sul panico delle altre dell’ultima settimana, ma rischia. Ma a Milik sta bene rischiare di perdere l’Europeo?”.

I tifosi replicano sul caso-Milik

Fioccano le reazioni dei tifosi: “Se a Milik interessasse qualcosa dell’Europeo, ad oggi non passerebbe i weekend sul divano… se sta ancora al Napoli è perché ha l’accordo con qualcuno che gli garantisce 5 m l’anno, strappare quell’ingaggio a 26 anni, con 3 stagioni su 5 passate fermo ai box è tanta roba…” oppure: “Glielo faranno perdere davvero l’europeo? Per me ha avuto rassicurazioni in merito dal ct altrimenti è una scelta senza senso anche avendo l’accordo con la Juve” e ancora: “A Milik sta bene andare a giocare alla Juventus, a settembre, a zero. Quindi guadagnando una paccata di soldi” e poi: “A Milik frega dei milioni in arrivo da giugno dalla Juve, oramai della nazionale a molti non frega nulla”. Infine un tifoso del Napoli chiosa: “Più guardo giocare il Napoli più penso che ADL nella vicenda Milik abbia toccato il fondo. Finché ce l’hai usalo”.

SPORTEVAI | 11-01-2021 09:57