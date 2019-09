La scelta Fifa su Ronaldo lascia perplessi

Messi o Ronaldo? Da dieci anni ormai il mondo del calcio si interroga su chi sia il migliore tra i due calciatori che hanno scritto la storia del football degli anni 2000 con i loro successi e le loro meraviglie in campo. Meglio la fantasia dell’argentino o l’implacabilità sotto rete del portoghese? Per i tifosi della Juventus, ovviamente, non c’è partita: il migliore è CR7. Ecco perché ha destato stupore e qualche malumore la scelta del celebre videogame FIFA 20 di assegnare al portoghese un valore lievemente più basso di Messi all’interno del gioco: l’argentino è il miglior giocatore del gioco con un valore di 94, Ronaldo, invece, si ferma a 93.

MEGLIO MESSI. In sostanza per la EA Sports, l’azienda che realizza FIFA 20, Messi è meglio di Ronaldo. Una scelta che, naturalmente, ha fatto insorgere gli juventini sul web. “Incredibile – scrive Pietro – finché CR7 faceva da testimonial era il migliore nel gioco e ora magicamente Messi è diventato migliore. Questo la dice lunga sui valori non proprio esatti di Fifa”. “Se restava a Madrid arrivava a 99”, afferma Giuseppe ipotizzando un maggiore appeal dal punto di vista dell’immagine dei blancos rispetto alla Juventus.

I COMPLOTTISTI. Per molti, invece, il punto in meno di Ronaldo si spiega con il fatto che la Juventus ha ceduto i propri diritti a PES, il videogame concorrente di FIFA 20, dove i bianconeri compaiono con il nome di Piemonte Calcio. “Messi meglio di Ronaldo? Solo ed esclusivamente perché la Juve è passata a PES… tutto qui”, scrive Francesco, ma sono in molti a ricordagli che anche il Barcellona non è presente in via ufficiale su FIFA 20. “Guarda che pure il Barcellona è su PES da anni”, risponde Osman, mentre Michele prende in giro i “complottisti” in bianconero: “Forse perché Ronaldo ha 34 anni ed ha fatto una stagione ‘normale’ rispetto alle sue ultime 5? No vero? È un complotto”.

