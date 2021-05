La squadra dell'anno in Champions League: tanto Chelsea, ci sono Messi e Mbappé

L’UEFA ha decretato la squadra della stagione per la Champions League 2020/21 che si è appena conclusa col trionfo del Chelsea. Squadra in cui, ovviamente, il colore predominante è proprio il Blues.

Dalla porta, dove Mendy è stato inserito insieme a Ederson del Manchester City e Courtois del Real Madrid, passando per la difesa con Azpilicueta, Rudiger e Chilwell fino al centrocampo, reparto in cui il Chelsea è rappresentato dal ‘nostro’ Jorginho (unico italiano presente in rosa), Kanté e Mount.

In attacco invece a farla da padrone è il PSG con Neymar e Mbappè, inseriti in un reparto offensivo completato dal solito Messi, dal capocannoniere della competizione Haaland, Lewandowski e Benzema.

Completano la rosa da sogno Ruben Dias del Manchester City, Marquinhos del PSG, Alaba (fresco di trasferimento al Real Madrid), Modric, De Bruyne, Gundogan, Foden e Sergio Oliveira, giustiziere della Juventus negli ottavi di Champions League con la punizione che ha beffato Szczesny passando sotto la barriera.

Nessun rappresentante invece per le quattro italiane, che d’altronde hanno interrotto troppo prematuramente la propria corsa in Europa. Stupisce semmai l’assenza di Havertz, match-winner nella finale contro il Manchester City.

OMNISPORT | 31-05-2021 18:43