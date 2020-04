La stoccata di Cassano fa arrabbiare i tifosi Juve

Una lunga diatriba che non cessa di accendere gli animi. Il solo nome Ronaldo continua a far discutere e continua a tenere viva la rivalità tra tifosi della Juventus e quelli dell’Inter. Chi è più forte il brasiliano dell’Inter o Cristiano della Juventus? Alla querelle si è iscritto anche Antonio Cassano che ha detto la sua sull’argomento nel corso di una videochat con Bobo Vieri.

I due ex calciatori rimangono nel cuore dei tifosi, ma anche in quello delle polemiche. Mai schivi e sicuramente sempre disponibili a dire tutto quello che gli passa per la testa. La videochat tra i due è stata foriera di nuove polemiche dopo le parole del barese: “Giocatore stratosferico, Ronaldo quello vero è uno solo. Mi ricordo che si allenava quando voleva, adesso si usa spesso la parola fenomeno. Era una roba imbarazzante quanto era forte, calciava dal limite di piatto con una grande facilità, è il centravanti più forte della storia. Immagina che roba poteva essere con delle ginocchia a posto”.

Le reazioni

Ovviamente le parole del talento di Bari Vecchia hanno fatto immediatamente il giro dei social scatenando moltissime reazioni soprattutto da parte dei tifosi juventini: “E’ solo ridicolo – dice Stefania – Basta guardare i numeri e i fatti, tutto qui, poi ovviamente si può preferire uno o l’altro, ognuno ha le sue preferenze ma lui lo dice solo per rivalsa e per provare gli juventini, e in quel caso è ridicolo”. “E se lo dice Cassano – commenta un altro tifoso – non ne ha mai azzeccata una. Comunque rimane un suo parere personale perché i numeri delle carriere dicono altro”.

Lo scherzo

Ma Cassano negli ultimi giorni è stato “cliccato” anche per lo scherzo che gli ha fatto la moglie con tanto di video. Dal balcone di casa è arrivata la secchiata di acqua ghiacciata su Antonio comodamente sdraiato: “E’ più matta di me – ha rivelato a Vieri – E ha anche più personalità. Nella mia vita non avrei mai pensato di prendere una donna così”.

