Ronaldo, la dichiarazione scatena la fantasia dei tifosi

“Mens sana in corpore sano” diceva Giovenale. Ma lo dice, ai tempi nostri, anche Cristiano Ronaldo che ha spiazzato un po’ tutti, specialmente i suoi fans e i tifosi della Juventus, con un brevissimo post sui social, con tanto di foto, che è diventato subito virale insieme alle mille domande su cosa volesse intendere l’asso portoghese.

Cr7 studia

Cristiano Ronaldo ha infatti postato una foto che lo ritrae davanti a un blocco e una penna, con un messaggio motivazionale per i suoi follower annunciando al tempo stesso qualcosa che non ha meglio spiegato: “Sfida sempre te stesso, per me oggi è tempo di studiare“.

La domanda sorge spontanea

Cosa nasconde quindi la frase di Cr7 “è tempo di studiare”?. Se lo sono chiesti in molti sui social, anche commentando lo stesso post, su Twitter e Instagram. Il messaggio, così come la foto, sono molto criptici e offrono davvero pochi indizi. Un foglio bianco, una penna, una scrivania e il solito faccione di Ronaldo col pollice alzato a infondere motivazione e sicurezza ai suoi milioni di follower. Al momento Cristiano sta trascorrendo l’isolamento domiciliare nella sua Madeira, in attesa di rientrare a Torino e, se ci sarà il via libera, riprendere ad allenarsi con la Juve.

Le ipotesi

Al di là del calcio, Ronaldo è un vero e proprio uomo d’affari. Un’azienda vivente con mille interessi in diversi campi economici con il suo brand e non solo. Non meraviglierebbe quindi se Cristiano studi qualcosa che abbia a che fare con la finanza ed economia. Difficile che lo “studio” inteso da Cr7 sia quello scolastico anche se proprio durante la sua avventura con la maglia bianconera, quest’anno, il fenomeno portoghese è stato testimonial dell’università online eCampus con tanto di spot che tanto ha fatto sorridere per la proununcia marcata di Cr7 in portoghese. Tra le ipotesi anche la possibilità che Ronaldo si stia preparando anche un post carriera nel mondo del calcio, magari da dirigente, agente come il suo amico e procuratore Jorge Mendes, oppure direttore sportivo o addirittura presidente come successo a tanti altri ex giocatori, da Jordan nel basket Nba ma nel calcio stesso, Beckham o Ronaldo, quello brasiliano.

Social scatenati

I followers hanno riempito le bacheche di Ronaldo di commenti, le solite gif, immagini, video dei suoi gol, giusto per ricordarne e sottolineare la grandezza. In tanti hanno scherzato: “Sta studiando la prossima tripletta”; “Interessante documento” con riferimento al foglio ancora bianco davanti a Cr7; “Stai imparando a scrivere con una bic da 30 centesimi, vergognati”. Gli juventini si spingono oltre: “Sta firmando il rinnovo con noi!” mentre gli antijuventini insorgono: “Sta pensando a come liberarsi dalla Juve il prossimo anno”.

Always challenge yourself! 👌For me it's time to study 🤓 pic.twitter.com/n2ZIUhGa5d — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 15, 2020

SPORTEVAI | 16-04-2020 09:09