La verità e l'orgoglio di Luka Doncic

27-05-2022 10:57

Non ce l’ha fatta Dallas a conquistare le NBA finals. Golden State ha avuto la meglio e si giocherà il titolo contro una tra Boston e Miami.

Non sono bastati i 28 punti di Luka Doncic per fermare l’avanzata dei Golden State Warriors. I californiani hanno meritatamente vinto con un divario di 10 punti (120-110), chiudendo il discorso e la serie sul 4-1. Nonostante questo ko, Dallas è pronta a rimettersi subito al lavoro in vista della prossima stagione dove cercherà il salto di qualità definitivo.

Per la franchigia texana ci sono ampi margini di miglioramento e, come afferma Luka Doncic nel post partita, lui è il primo che deve lavorare sodo per migliorare, soprattutto in difesa: “Voglio migliorare ancora in difesa. Già in questa stagione ritengo di aver fatto un grande passo avanti, ma penso che debba fare molto meglio. Questo aspetto è un punto che può farci salire di livello”.

Prima di desistere in gara 5, Dallas ha tentato il tutto per tutto, cercando di non arrendersi. Proprio Doncic nel post partita ha voluto analizzare il suo match.

“Come tutti odio perdere, soprattutto in questo modo perché questa sera ho giocato malissimo. Però devo ammettere che se guardiamo la nostra stagione, sono davvero orgoglioso di questa squadra: di tutti, ogni giocatore e membro dello staff. All’inizio dell’anno, nessuno pensava che saremmo arrivati fin qui. Giuro che abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo dato tutto. Congratulazioni agli Warriors, che sono la squadra migliore. Ma sono davvero orgoglioso di questa squadra”.