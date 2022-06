La Virtus Bologna mette nel mirino Serge Ibaka

10-06-2022 08:22

Nel pieno svolgimento delle finali scudetto, la Virtus Bologna è impegnata anche sul fronte mercato.

La prossima stagione sarà piuttosto impegnativa visto la partecipazione delle Vnere all’Euroleague, quindi per coach Scariolo, serve una squadra importante, capace di reggere l’urto europeo e di fare bene in campionato.

Tanti nomi sui taccuini dei dirigenti della Segafredo: tre su tutti. Il primo è quello di Amedeo Della Valle, che da ieri è ufficialmente free agent. Il tiratore di Alba ha pagato il buyout di tasca sua per liberarsi dal contratto con Brescia e cercare un posto in Eurolega, che la Virtus sta valutando di offrirgli.

Poi c’è Achille Polonara dato in uscita dal Fenerbahce, anche se bisognerà vedere chi sarà il nuovo allenatore dei turchi. SOlo dopo questa decisione si capirà meglio il suo futuro.

Infine il nome nuovo e forse quello più stuzzicante è quello di Serge Ibaka. 33enne pivot congolese di passaporto spagnolo, da anni in NBA. Campione NBA 2019 e con oltre 1000 partite NBA all’attivo, nell’ultima stagione Ibaka ha giocato 54 partite tra Clippers e Bucks con 6.8 punti di media e 5 rimbalzi in 16′ di utilizzo. Senza dubbio un nome e un giocatore di esperienza e alto profilo per la Virtus che vuole tornare ad essere protagonista anche in Europa.