La vita di Van Basten narrata in una serie tv

Le autobiografie dei grandi campioni del calcio hanno quasi sempre fatto incetta di record d’incassi nelle librerie: questo è un pregio di ‘Fragile’, la storia di Marco Van Basten da lui stesso raccontata, pubblicata nel novembre 2019.

In Olanda, ‘Fragile’, ha stracciato qualsiasi primato per quanto concerne il genere: oltre 100mila le copie vendute, un successo che ha convinto la casa di produzione ‘Hollands Licht’ ad acquistare i diritti dell’autobiografia per la creazione di una serie tv incentrata sulla vita dell’ex campione del Milan.

Il produttore Dan Blazer ha già affermato che questa sarà una serie “dal fascino internazionale”, ragion per cui è lecito pensare che sbarcherà anche in altri Paesi dopo aver fatto il suo esordio sui piccoli schermi olandesi.

L’autobiografia potrebbe avere anche una versione cinematografica, a seconda del successo che la serie saprà raccogliere tra l’esigente pubblico.

Non è ancora chiaro quando inizierà la registrazione della serie e quali saranno gli attori che interpreteranno i vari personaggi, Van Basten compreso. Di sicuro verrà raccontata la sua storia a partire dall’infanzia fino agli infortuni e alle difficoltà economiche vissute, passando per l’esperienza al Milan e la vittoria dell’Europeo 1988 con l’Olanda che lo consacrò come miglior giocatore di quel periodo.

OMNISPORT | 12-11-2020 12:24