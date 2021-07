L'abito non fa il (Bayern)Monaco? Un altro Ibrahimovic pronto a stupire

Giovani Ibrahimovic crescono. Nel Bayern Monaco si sta facendo spazio Arijon, un ragazzino di 15 anni che porta lo stesso cognome dell’attaccante del Milan. Nato a Norimberga l’11 dicembre 2005, il piccolo Ibra non è imparentato con Zlatan.

Arijon ha passaporto tedesco e origini kosovare, si è trasferito al Bayern nell’estate 2018. Di ruolo trequartista, si è messo in mostra con l’Under 17 realizzando 2 gol e 3 assist in 9 presenze. L’abito non fa il monaco, ma il giovane Ibrahimovic con quel cognome promette già bene.

OMNISPORT | 20-07-2021 18:53