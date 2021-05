Lacrime e sangue: cosa ha chiesto Suning ai dirigenti dell'Inter

Il primo nodo è stato sciolto: Simone Inzaghi sostituirà Conte sulla panchina ma i problemi in casa Inter restano. Dal punto di vista economico il cambio di tecnico poco giova alle casse sociali, tra l’ingaggio dell’ex Lazio e la sostanziosa buonuscita dell’allenatore campione d’Italia e ora parte il piano lacrime e sangue imposto dalla proprietà per non affondare e provare a ottenere risultati con il nuovo tecnico. Lo rivela Maurizio Pistocchi su twitter.

Pistocchi rivela che Suning vuole mercato in attivo

Il giornalista, ormai prossimo a lasciare Mediaset, scrive: “Suning ha chiesto al management dell’Inter un taglio del monte ingaggi e un attivo di 80mln€ dal mercato: l’unico giocatore che ha una richiesta è A.Hakimi per il quale il Bayern Monaco offre 50mln€”

I tifosi non capiscono la mossa di vendere Hakimi

Fioccano le reazioni sui social: “Non ha senso vendere Hakimi per una minus valenza, se fanno partire qualcuno la logica dice Lautaro, De Vrij, Skriniar o Bastoni” o anche: “Hakimi per altro pagato 45 non fai plusvalenza” e ancora: “Solo un idiota vende Hakimi”.

Monta la rabbia sul web: “Ma perché Suning non vende a qualcuno che ha voglia di investire nella squadra campione d’Italia e finalista l’anno scorso dell’ EL? Possibile non c’è nessuno???” o anche: “È chiaro che viste le premesse adesso li prenderanno tutti per il collo. Davvero non capisco perché non abbiano venduto la squadra quando potevano”, oppure: “Fossi l’Inter è l’ultimo da cedere con Lukaku. Giocatori unici Lautaro e brozovic serenamente sostituibili”.

C’è chi consiglia: “Alla fine se metti Tomiyasu per Hakimi e Gabbiadini per Lukaku resti cmq competitivo. n più dentro Lasagna per Lautaro e Schiattarella per Brozovic e non solo hai salvaguardato le finanze ma resti al top tecnicamente” e infine: “Questi sono scomparsi per 8 mesi rinviando ogni pagamento.Siamo senza sponsor principale e parlano di cessioni? Ma se non sei in grado VENDI la società a cifre ragionevoli.Smobilitando non vai in Champions e poi che si fa?”

