L'agente di Oliveira: “Non si muove fino all'estate”

25-01-2022 15:40

Pablo Boselli, agente dell’esterno difensivo Mathias Oliveira, gela il Napoli: “Tra i club interessati a Mathias, non c’è solo quello partenopeo. Quello che posso dire sicuramente è che fino alla prossima estate non si muoverà da Madrid”. L’uruguayano Mathias Oliveira gioca attualmente nel Getafe, è un classe 1997, e gioca sulla fascia sinistra. Da almeno un anno è un obiettivo del Napoli, che dovrà sicuramente aspettare giugno per formulare offerta e assalto decisivi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT