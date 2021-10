Lakers, avvio in salita per Russell Westbrook

Non è stato (finora) proprio il migliore degli inizi quello di Russell Westbrook con la maglia dei Lakers. Il numero zero infatti ha concluso le prime due gare di preseason con un complessivo 4/19 al tiro e ben 15 palle perse, numeri tutt’altro che positivi per una delle conclamate star della franchigia losangelina.

Sulle sue statistiche e sulle sue performance poco felici l’ex Thunder si è espresso così.

“Va tutto bene. Le palle perse sono colpa mia, ma la cosa buona è che non contano. Ho perso palla 15 volte, non posso farci nulla. È colpa mia comunque ed è una cosa semplice da risolvere”.

Westbrook poi ha cercato di fare considerazioni di più ampio respiro sulla preseason.

“Personalmente non ho mai avuto una buona preseason. Non mi preoccuperei troppo. Molti giocatori non avevano nemmeno disputato una partita dallo scorso aprile. Non abbiamo ancora giocato insieme, quindi stiamo ancora imparando e cercando un modo per essere pronti per l’inizio della stagione regolare. Anche quando partirà la stagione comunque ci saranno delle avversità” ha chiosato il classe 1988.

OMNISPORT | 11-10-2021 16:12