Lakers, Carmelo Anthony pronto a partire dalla panchina

Sesto uomo o titolare per Carmelo Anthony non c’è differenza. L’esperto veterano di Brooklyn infatti è pronto a dare il massimo per i Lakers a prescindere da quello che sarà il suo ruolo, un argomento questo sul quale ci sono ancora diversi punti interrogativi.

“Ai tempi di Houston non fu facile ingoiare una pillola del genere. Sei stato titolare inamovibile per 16-17 anni, la star della tua squadra, e di colpo ti viene chiesto di uscire dalla panchina” ha detto Anthony riguardo alla prima volta in cui gli è stato richiesto di uscire dalla panchina.

“Non è stato facile per il mio ego, per il mio orgoglio. Ma allo stesso tempo mi è servito per motivarmi e infatti i risultati si sono visti quando sono tornato nella lega coi Blazers”.

Ingoiare quel boccone amaro è servito all’ex Knicks che ora prende con molta più filosofia e in tutt’altra maniera la possibilità di poter fare la differenza da sesto o settimo uomo.

“Non so cosa accadrà ma quel che so è che qualsiasi cosa accada sarò pronto. Pronto a gestirla, pronto a giocare a basket” ha affermato Anthony con fare determinato.

“È quello che è successo anche allora: era la prima volta che mi succedeva, allora, ma alla fine mi sono divertito, era pur sempre pallacanestro e giocando mi tornò la voglia di divertirmi e di stare in campo. Lo stesso vale per quest’avventura ai Lakers: so qual è la posta in palio, sono concentratissimo sul nostro obiettivo, ossia titolo NBA. Abbiamo il talento per vincere, ora spetta a noi amalgamarlo nel giusto modo per far sì che succeda”.

OMNISPORT | 16-08-2021 18:53