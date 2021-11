Lakers, Davis: “Non possiamo perdere queste partite”

05-11-2021 09:54

Privi di LeBron James, ai box a causa di uno stiramento all’addome, i Los Angeles Lakers si sono fatti rimontare dai Thunder e hanno finito per perdere di nuovo, esattamente come nel precedente incontro stagionale.

Nonostante un problema per un colpo ricevuto al pollice destro, Anthony Davis ha cercato di trascinare i suoi senza successo: la striscia di vittorie dei Lakers si è fermata però a tre partite vinte, nonostante le buone prestazioni di Russell Westbrook e di Carmelo Anthony, in uscita dalla panchina e ai 29 punti e 18 rimbalzi proprio di Anthony Davis, deluso dopo la gara di stanotte.

“Non possiamo perdere queste partita. Non c’entra nulla con l’assenza di LeBron. Fa male perdere due volte in una settimana contro la stessa squadra, nello stesso modo. C’è qualcosa di cui dobbiamo occuparci e di cui dobbiamo prendere responsabilità. “Per qualche motivo, ogni volta che giochiamo contro OKC, riusciamo a dare loro sicurezza. Nel prepartita decidiamo quali sono i giocatori che potremmo lasciar tirare, e loro mettono a segno la maggior parte dei tiri. Dovremmo riuscire a vincere anche in queste situazioni.”

