Lakers, Jalen Rose: "C'è bisogno di una terza stella"

23-08-2022 10:27

Secondo Jalen Rose, ex giocatore NBA e oggi sports analyst, i losangelini dopo la conferma di LeBron James hanno necessità di piazzare un’altra zampata vincente sul mercato.

La suggestione dell’ex NBA, porta il nome di Kyrie Irving che, insieme a Anthony Davis e a LeBron James potrebbe andare a costituire un terzetto fantastico per puntare al titolo. “Se hai in squadra quei due ragazzi, c’è ancora bisogno di un terzo giocatore. Se si tratta di un giocatore del calibro di Kyrie Irving, credo che LeBron James abbia la possibilità di vincere un altro campionato a Los Angeles. In caso contrario, probabilmente non lo farà”.

Eppure anche la scorsa estate i Lakers aggiunsero al roster Russell Westbrook per formare un nuovo big three. Purtroppo però, la mossa non ha ripagato, con i losangelini che tra infortuni vari e altre difficoltà, quest’anno, hanno mancato i playoff.

Devono trovare un giocatore all’All-Star, ma adesso, non nel passato. Deve essere un giocatore dinamico che possa giocare con LeBron e con AD, oltre ad avere già un’intesa con LBJ”, conclude Jalen Rose.