Lakers, Westbrook indica la via per rialzare la china

17-01-2022 16:59

Russell Westbrook, nonostante le critiche e il momento non proprio positivo dei Lakers, ha un’idea precisa di come e su cosa debba lavorare la squadra per poter esprimere tutto il proprio potenziale.

“Dobbiamo decidere di giocare duramente come squadra…A volte gli schemi e il modo in cui giochi non hanno molta importanza, devi solo giocare duro” ha dichiarato il numero 0 gialloviola.

“Gli avversari spesso lo fanno meglio di noi. Anche quando vinciamo concediamo molti punti, ma quando inizi anche a perdere si nota di più… Ci attaccano tutti a testa bassa, dobbiamo fare un lavoro migliore in difesa. Specialmente quando giochiamo small, dobbiamo volare da un lato all’altro, combattere in ogni possesso” è l’idea di un Westbrook deciso a far svoltare la stagione dei losangelini.

OMNISPORT