LaLiga, 15° giornata: pari di Maiorca e Valencia, il Celta Vigo sorpassa l'Alasse

27-11-2021 21:28

Si sono giocate oggi tre gare della Liga Spagnola, in attesa della conclusione della partita tra il Villarreal e il Barca di Xavi. Pareggio interno del Maiorca contro il Getafe, entrambe nella parte bassa della classifica. Pari anche tra il Valencia nono e il Rayo Vallecano quinto per 1-1, mentre il Celta Vigo vince in trasferta sul campo dell’Alaves e lo passa in classifica.

Ecco tutti i risultati:

Maiorca-Getafe 0-0

Valencia-Rayo Vallecano 1-1

Deportivo Alaves-Celta Vigo 1-2

Villarreal-Barcellona –

