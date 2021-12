LaLiga, 16° giornata: perdono Barcellona e Atletico Madrid

04-12-2021 21:59

In attesa di conoscere il vincitore della sfida tra real Sociedad e Real Madrid, nel pomeriggio della Liga spagnola le altre sfida di giornata. Risultati impossibili da prevedere alla vigilia in questa occasione, col Barcellona di Xavi che incappa in un’assurda sconfitta interna per 1-0 col Betis Siviglia. Di Juanmi il gol al minuto 71.

Cade in casa anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che al Wanda Metropolitano non va oltre il 2-1 col Mallorca. I biancorossi aprono le marcature al 68′ con Cunha, ma vengono ripresi nel finale da Russo e Kubo. Bene invece il Siviglia di Lopetegui, che vince 1-0 contro il Villarreal grazie al gol di Ocampos.

I risultati:

Barcellona-Real Betis 0-1

Atletico Madrid-Mallorca 1-2

Siviglia-Villarreal 1-0

OMNISPORT