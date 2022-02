LaLiga, 23° giornata: vincono Celta Vigo, Maiorca ed Elche

05-02-2022 21:42

Si sono giocate oggi alcune partite della 23° giornata della Liga spagnola. Vittoria convincente del Celta Vigo, che batte in casa il Rayo Vallecano per 2-0. A decidere la gara è stata una doppietta di Mendez al 12′ e all’80’.

Vince anche il Maiorca, in casa, contro il Cadice. Un 2-1 in rimonta, dato che gli ospiti vanno in vantaggio con Alcaraz al minuto 8, ripreso poi da Sevilla e Muriqi. Successo anche per l’Elche, che vince 3-1 contro l’Alaves. Una doppietta di Milla e una rete di Fidel rispondono al vantaggio iniziale di Joselu. Pareggio invece 0-0 tra Osasuna e Siviglia.

