LaLiga, ancora problemi finanziari per il Barcellona

04-06-2022 20:59

Si preannuncia un’altra estate difficile per il Barcellona di Joan Maria Laporta. Ancora alle prese con i numerosi problemi finanziari che stanno colpendo il club, Laporta ora non ha la possibilità di tesserare nuovi giocatori nonostante alcune trattative siano già di fatto concluse, come per esempio l’arrivo a parametro zero di Franck Kessie dal Milan.

Improbabile che i senatori del club decidano di decurtarsi ancora lo stipendio come fatto un anno fa, e allora l’unica strada che rimane alla proprietà è quella di vendere e liberarsi di alcuni contratti importanti. De Jong e Depay sono i primi in uscita, ma sicuramente non saranno gli ultimi.