LaLiga, decise le date dei recuperi

17-11-2021 21:10

LaLiga in questo inizio di stagione ha lasciato per strada alcune partite che, per un motivo o per l’altro, non si sono riuscite a giocare. Quattro partite sono state rinviate infatti per le pause internazionali di settembre e ottobre, e oggi la Liga ha reso note le date di questi recuperi.

Real Madrid-Athletic, valida per la nona giornata, si giocherà il 1° dicembre al Bernabéu, la data in cui si sarebbe dovuto giocare in anticipo il match della 21esima giornata per gli impegni successivi in Supercoppa e Copa del Rey delle due squadre. Ecco tutte le date:

Giornata 4

Villarreal – Alavés: martedì 21 dicembre, ore 19

Siviglia – Barcellona: martedì 21 dicembre, ore 21:30

Giornata 9

Real Madrid-Athletic: mercoledì 1 dicembre, ore 21

Granada-Atlético: mercoledì 22 dicembre, ore 19

OMNISPORT