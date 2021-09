LaLiga, il Barcellona impegnato nel rinnovo di due giovani fenomeni

Il Barcellona, dopo il caso Leo Messi, non vuole più correre il rischio di perdere i propri giocatori a 0 e, come riporta Mundo Deportivo, è attualmente impegnato in due trattative di rinnovo di contratto per due gioielli, ovvero Pedri ed Ansu Fati.

I due 18enni hanno un contratto fino al 30 giugno 2022, con un’opzione che permetterebbe al Barça di prolungare l’accordo per altre due stagioni. Nonostante ciò, i catalani vogliono proporre ai due talenti un nuovo contratto, che preveda uno stipendio più alto.

Non ci sta però Jorge Mendrs, agente di Fati: il super procuratore ritiene infatti che quell’opzione di rinnovo automatico non sia valida, perché fu firmata quando il nuovo numero 10 non era ancora maggiorenne.

OMNISPORT | 02-09-2021 14:12