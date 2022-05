LaLiga, il presidente Tebas tuona ancora contro il PSG

31-05-2022 18:26

LaLiga intende portare il Paris Saint-Germain in tribunale per il prolungamento del contratto di Kylian Mbappe, con Javier Tebas che insiste sul fatto che non “permetterà a una sola società di distruggere l’ecosistema del calcio europeo”.

Si pensava che Mbappe, vincitore della Coppa del Mondo nel 2018, si sarebbe trasferito al Real Madrid alla scadenza del contratto con il PSG, ma invece ha scelto di firmare un nuovo accordo triennale nella capitale francese.

Questo ha lasciato Madrid e LaLiga infuriate, con Tebas che ha affermato che l’accordo tra il PSG e il francese era “un insulto al calcio”.

Vincent Labrune, presidente della Lega calcio professionistico francese (LFP), ha risposto mettendo in discussione gli “ultimi attacchi di Tebas, capo della LaLiga, contro la Ligue 1 e uno dei nostri club”, definendo il comportamento della sua controparte “completamente inappropriato”.

L‘Unione Nazionale dei Calciatori Professionisti (UNFP) ha fatto eco ai sentimenti di Labrune, suggerendo che i “commenti offensivi e odiosi di Tebas, senza ritegno o fondamento, portano vergogna e discredito su di lui”.

Ma Tebas ha ancora una volta risposto promettendo di denunciare il PSG in un’indagine, mettendo in dubbio come i campioni della Ligue 1 possano aggirare le linee guida del fair play finanziario.

“La denuncia che presenteremo alla UEFA è già stata redatta ed è in fase di esame”, ha dichiarato Tebas in una conferenza stampa oggi.

Ma non ci fermeremo qui, andremo in Francia, abbiamo già assunto degli avvocati francesi e denunceremo la posizione del PSG davanti all’organo di controllo economico”.

“Denunceremo questa situazione davanti ai tribunali amministrativi. Non permetteremo che un club europeo distrugga l’ecosistema del calcio europeo”.

Tebas ha anche affermato che il PSG ha “perso 300-400 milioni di euro nelle ultime tre stagioni”, facendo riferimento a quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, mentre continuava il suo sferzante attacco ai parigini.

“Quest’anno – è L’Equipe a dirlo, non io – il PSG arriverà a 600 milioni di euro di stipendio, finirà la stagione con una perdita di 300 milioni di euro e con entrate commerciali superiori a quelle di Manchester United, Real Madrid e Barca, cosa che nessuno crede”, ha aggiunto.

“Con queste perdite e un monte stipendi di 600 milioni di euro, più del Madrid e del Barca, il rinnovo di Mbappe è impossibile… se non ci sono inganni nelle sponsorizzazioni o contributi in conto capitale più alti di quelli stabiliti dalla UEFA”.

Per quanto riguarda la precedente risposta di Labrune, Tebas ha ribadito di non voler commentare, prima di mettere nuovamente in discussione la proprietà del PSG da parte di Qatar Sports Investments (QSI).

“Il problema è l’atteggiamento dei proprietari del club, perché non hanno limiti, non si preoccupano delle perdite”, ha continuato.

“Mettono tutti i soldi che vogliono, ti imbrogliano con sponsor legati allo Stato. Questo è il problema”.