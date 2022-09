LaLiga, insulti razzisti a Vinicius Junior

19-09-2022 19:19

La Liga ha condannato gli insulti razzisti rivolti a Vinicius Junior dai tifosi dell’Atletico Madrid prima del derby di domenica al Metropolitano. Il Real Madrid si è imposto per 2-1 grazie alle reti di Rodrygo e Federico Valverde, mentre la spallata rete di Mario Hermoso è stata solo una consolazione. La partita però è stata rovinata dalle azioni di alcuni tifosi dell’Atletico.

Un folto gruppo è stato filmato mentre intonava cori razzisti su Vinicius appena fuori dallo stadio prima della partita. Il brasiliano aveva attirato gran parte dell’attenzione nel pre-partita dopo che l’agente calcistico spagnolo Pedro Bravo gli aveva detto di “smettere di fare la scimmia” nel programma televisivo El Chiringuito, in relazione alla sua tendenza a ballare quando festeggiava un gol.

Bravo si è scusato e ha ribadito che non era sua intenzione offendere.

Durante la partita di domenica, sono stati segnalati anche cori razzisti all’interno dello stadio, anche se le scene ignobili del pre-partita erano già diventate virali grazie alla condivisione diffusa di video sui social media.

In una dichiarazione ampiamente riportata, un portavoce de LaLiga ha affermato che: “Denunciamo tutti gli incidenti all’interno e all’esterno degli stadi. Lavoriamo con i club per mantenere il calcio amichevole e piacevole. Il discorso dell’odio non ha posto nella Liga e lavoriamo sempre con i club e le autorità per identificare e portare alla giustizia qualsiasi caso del genere”.

I tifosi dell’Atletico hanno anche lanciato oggetti in campo mentre Vinicius e Rodrygo ballavano per festeggiare il gol iniziale del Madrid.