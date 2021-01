Lamela positivo al Covid dopo un party a Natale: "Mi scuso e mi vergogno"

Erik Lamela è risultato positivo al Covid dopo aver partecipato a una festa natalizia, in compagnia anche di due compagni di squadra. E’ stato così escluso dalla partita contro il Leeds con tanto di rimprovero da parte del club londinese: “Siamo estremamente delusi e condanniamo fermamente questa immagine che mostra alcuni dei nostri giocatori con la famiglia e gli amici insieme a Natale. Soprattutto dopo i sacrifici che tutti in tutto il paese hanno fatto per stare al sicuro durante il periodo festivo. Le regole sono chiare, non ci sono eccezioni e ricordiamo a tutti i nostri giocatori e al personale gli ultimi protocolli e le loro responsabilità di aderire e dare l’esempio. La questione sarà trattata internamente”. E non poteva mancare Mourinho: “Come club ovviamente ci sentiamo delusi perché diamo ai giocatori tutta l’istruzione, diamo ai giocatori tutte le condizioni e ovviamente non siamo contenti. È stata una sorpresa negativa per noi”.

Tramite un Tweet, l’argentino ha chiesto perdono per la vicenda: “Voglio scusarmi per una decisione che ho preso in occasione del Natale, di cui sono profondamente dispiaciuto. Riflettendoci, capisco la serietà delle mie azioni e l’impatto che hanno sugli altri. Sono davvero grato a tutti coloro che lavorano duramente per tenerci al sicuro e mi vergogno di sapere che sono stato una delusione per la gente”.

OMNISPORT | 02-01-2021 19:57