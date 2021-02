L'annuncio del team Gresini Racing: "Fausto ci ha lasciato"

“La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo praticamente due mesi di lotta al covid, Fausto Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti. Ciao Fausto”. Questo il testo del comunicato del team Gresini Racing che conferma, purtroppo stavolta per davvero, la scomparsa del due volte campione del mondo della 125 e poi grande team manager.

Nato a Imola il 23 gennaio 1961, Fausto Gresini ha esordito nel motomondiale nel 1982 al Gran Premio delle Nazioni a Misano Adriatico e ha sempre corso nella classe 125 fino al 1994, l’anno del ritiro. Ha vinto due titoli mondiali di categoria nel 1985 e nel 1987, entrambe le volte con la Garelli, glorioso marchio di Sesto San Giovanni che ha chiuso nel 2012, e si è piazzato secondo nel 1986, nel 1991 e nel 1992, negli ultimi due casi con la Honda, e terzo nel 1984. Ha disputato 132 Gran Premi vincendone 21 e arrivando altre 26 volte sul podio, stabilendo 17 pole position e 13 giri più veloci in gara.

Nel 1997 ha fondato il suo team, il Gresini Racing, con cui ha vinto tre titoli mondiali: nel 2001 col giapponese Daijiro Kato su Honda in 250, nel 2010 in Moto2 con Toni Elias su Suter e nel 2018 in Moto3 con Jorge Martin su Honda. E’ ininterrottamente in MotoGP dal 2002, fino al 2014 con la Honda e dal 2015 con l’Aprilia, e nel 2004 e 2005 ha chiuso al secondo posto la classifica costruttori. Dal 27 dicembre era ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna a causa del Covid-19, ora purtroppo Fausto ha perso la sua ultima corsa. Mancerà a tutto il mondo delle moto, al quale ha dedicato l’intera vita

OMNISPORT | 23-02-2021 11:09