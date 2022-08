Larissa Iapichino: "Grandi ambizioni per la finale"

16-08-2022 11:50

Missione compiuta per Larissa Iapichino nel salto in lungo agli Europei 2022 di atletica leggera in corso di svolgimento a Monaco. All’atleta azzurra è bastato il primo salto da 6.63 metri per strappare il pass per la finale di giovedì con la quinta miglior misura in assoluto.

“Sono molto felice di aver potuto fare una misura di qualificazione con il primo salto. Poi d’accordo con il mio entourage, abbiamo deciso di non saltare più. Sono molto contenta perché sono riuscita a riscattarmi dopo Eugene trovando un buon salto”. Queste le parole a caldo della saltatrice.

“Se devo essere sincera, il salto era efficace ma non proprio perfetto. Sono entrata veloce ma non ho staccato moltissimo. Le condizioni erano particolari: il vento gira e a volte ci sono delle belle folate. È stata dunque una qualificazione difficile da gestire però siamo stati bravi.”

La qualificazione alla finale di giovedì è vissuta un pò come una liberazione: “Finalmente dopo quasi un anno sono riuscita a risentire la gara. In passato ho avuto questi problemi di apatia, ma stavolta ho sentito molto queste qualificazioni. Ieri sono andata a dormire con il formicolio alla pancia e allo stomaco che è un’ansietta mista voglia di fare e sono arrivata qui che ero tranquilla e volevo divertirmi”.

Adesso concentrazione altissima per la finale: “Ora non vedo l’ora di gareggiare in finale, ho grandi aspettative. Darò il meglio di me. Verrò con tutto lo spirito positivo possibile e incrociamo le dita”.