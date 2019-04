L'Arsenal festeggia citando Gomorra, napoletani infuriati

Immagini del gol di Lacazette, i video dei festeggiamenti dei giocatori e un post-citazione che fa infuriare i tifosi del Napoli. L’Arsenal festeggia così sui propri profili social la vittoria del San Paolo, che ha spedito i ragazzi di Unai Emery in semifinale di Europa League. Il post incriminato è un’immagine del tecnico e di alcuni giocatori della squadra londinese, all’esterno dello stadio di Fuorigrotta, con atteggiamento spavaldo e la scritta “Gunnorrah”, una combinazione tra le parole Gunners – il soprannome dei giocatori dell’Arsenal e dei suoi tifosi – e Gomorrah, ovvero il titolo che prende fuori dall’Italia la celebre serie televisiva prodotta da Sky sulla camorra (in alto l’immagine tratta dalla pagina Facebook dell’Arsenal).

LA REAZIONE. Un gioco di parole divertente per i tifosi inglesi (e per molti juventini che affollano di like gli account social del club londinese), meno per i napoletani, che ancora una volta vedono accostata la propria immagine a quella della camorra, stavolta in un abbinamento totalmente fuori contesto: il club di De Laurentiis ha poco da spartire con il mondo della malavita organizzata. “E dire che gli ho anche fatto i complimenti per la vittoria. Invece di guardare Gomorra guardate Totò e De Filippo… Forse imparare a campare” commenta Gloria, rispondendo all’immagine dell’Arsenal con la locandina di “Signori si nasce”, celebre film del duo comico napoletano. “Onestamente, immagine che potevate evitare. Caduta di stile. Sul campo avete meritato, nulla da dire”, aggiunge Fernando su Facebook.

LA VENDETTA. Ma sono in molti anche quelli che chiedono a un vecchio amico del Napoli di vendicare l’offesa… “Complimenti a voi, ma speriamo che Sarri vi batta in finale. ForzaNapoliSempre”, scrive Giovanni. “Forza Napoli, Forza Chelsea”, aggiunge Fabio, chiarendo definitivamente che, se in finale ci dovesse essere un derby londinese, i tifosi del Napoli saprebbero con chi schierarsi.

SPORTEVAI | 19-04-2019 09:34