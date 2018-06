Lascia la Nazionale a 23 anni: 'Mia mamma sta male'

Se soffre la pressione un fuoriclasse come Lionel Messi, in lacrime dopo i primi risultati flop della sua Argentina ai Mondiali, figurarsi Sardar Azmoun, talentuoso 23enne soprannominato appunto il “Messi d’Iran”, che doveva essere il perno della selezione di Teheran, uscita ai gironi di Russia 2018.

L’attaccante del Rubin Kazan, che ad appena 23 anni conta già 36 presenze e 23 reti con la maglia del suo Paese, ha annunciato il suo addio alla nazionale dopo il fallimento iridato: le troppe critiche e insulti per le sue prestazioni hanno fatto riammalare la madre, che aveva da poco superato una brutta malattia.

“Partecipare a un Mondiale è il sogno di qualsiasi calciatore – si legge nel post sul profilo Instagram del ragazzo-. Tutti noi abbiamo dato il massimo perché l’Iran potesse vincere così da onorare il grande sostegno ricevuto purtroppo non siamo stati altrettanto fortunati. E’ stato un grande onore per me indossare la maglia del mio Paese e ne sarò orgoglioso per tutta la mia vita. Purtroppo, anche se per me è molto doloroso prendere una decisione del genere e contrariamente rispetto a quanto desidero di più nel mio cuore, lascerò la nazionale anche se ho 23 anni”.

“Nella vita ci sono altre cose che hanno un priorità e tra queste c’è sicuramente mia madre che è gravemente malata. Le sue condizioni di salute si sono aggravate e questo mi porta di conseguenza a prendere una scelta dura. Chiedo solo di non essere giudicato perché non immaginate quanta amarezza ci sia in quello che sto per fare. Infine, permettetemi, di fare un augurio speciale ad Alireza Jahanbakhsh (compagno di nazionale, ndr), anche lui ha sofferto per una grave malattia della madre e in questo periodo mi è stato molto vicino . Spero un giorno di rivedere l’Iran nel campionato del mondo. Tutti i miei pensieri adesso sono solo per mia mamma”.

SPORTAL.IT | 29-06-2018 14:05