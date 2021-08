L'Atalanta riscatta Romero dalla Juventus, adesso la cessione al Tottenham

Un ulteriore passo verso la cessione: negli scorsi minuti, attraverso un comunicato della Juventus, proprietaria del cartellino, è stato reso noto il riscatto operato dall’Atalanta per Cristian Romero.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica che la società Atalanta B.C. S.p.A., a seguito dell’accordo sottoscritto il 5 settembre 2020, ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Romero per un corrispettivo di € 16 milioni, pagabile in tre esercizi”.

La Dea compie così un altro step verso il trasferimento del difensore argentino al Tottenham, che potrebbe essere formalizzato nelle prossime ore dopo l’intesa raggiunta tra le parti negli scorsi giorni.

Per la Juventus, invece, operazione che genera un effetto economico negativo per diversi migliori, in funzione del valore di Romero.

“Tale operazione genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a € 4,8 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del calciatore”.

OMNISPORT | 06-08-2021 17:03