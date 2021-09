L'Atalanta si gode Musso: esordio super in Champions

Inizia con un pareggio la terza avventura consecutiva dell’Atalanta in Champions League. La formazione guidata da Gian Piero Gasperini ha strappato un punto importante sul campo del Villarreal muovendo la classifica di un girone in cui – soprattutto dopo il ko del Manchester United contro lo Young Boys – ogni punto rischia di diventare già vitale.

Può essere soddisfatto il tecnico di Grugliasco che ha ricevuto responsi più che positivi dal prato de ‘La Ceramica’ di Vila-Real dove gli orobici hanno offerto una prova di qualità e spessore dopo le turbolenze in campionato.

Alla voce note liete non si può che partire da Juan Musso, il nuovo guardiano della porta bergamasca arrivato in estate dall’Udinese per raccogliere l’eredità di Gollini sbarcato destinazione Tottenham.

L’argentino è stato protagonista di una prova sontuosa, condita da una serie di interventi a dir poco decisivi che hanno permesso alla truppa atalantina di non lasciare la Spagna a mani vuote.

Al 34′ il portiere albiceleste ha murato di puro istinto il tentativo ravvicinato di Gerard Moreno, il quale ci ha riprovato anche a tre minuti dall’intervallo trovando nuovamente sulla sua strada le manone dell’ex Udinese.

Infine, ecco il tris, servito al 93′: corner per il Villarreal, blitz di un immarcabile Gerard Moreno e Musso a rubare nuovamente la scena con una parata super.

“Musso è il miglior portiere del campionato italiano”. Ha commentato Paolo Condò nel post partita ‘Sky’.

“Nel finale sul colpo di testa di Gerard Moreno ha avuto una reazione pazzesca, lui resta sempre in equilibrio. Quando giochi con un portiere bravo ti dà una tranquillità, una sicurezza, che ti permette anche di attaccare in modo diverso”. Gli ha fatto poi eco Fabio Capello, anch’esso presente in studio.

E pensare che questa era soltanto la sua prima partita in Champions League. La Dea può dormire sonni tranquilli.

