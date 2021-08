L'Atletico Madrid ci prova: contatti con il Barcellona per Griezmann

Ultime ore di mercato, ma asse caldo Barcellona-Atletico Madrid: i Colchoneros entro oggi potrebbe salutare Saul, in direzione Chelsea, e riflettendo sul sostituto è venuto in mente un clamoroso ritorno.

Antoine Griezmann potrebbe tornare all’Atletico Madrid: sì, non è solo una suggestione I due club stanno dialogando già da qualche ora per poter trovare una via e definire il trasferimento.

Si lavora sulla base del prestito con obbligo di riscatto: l’attaccante francese si è trasferito in blaugrana nel 2019, dopo il pagamento della clausola rescissoria (120 milioni di euro) da parte del Barça.

Molto dipende dalla trattativa tra Atletico e Chelsea per Saul, sulla base della richiesta degli spagnoli fissata intorno ai 34 milioni di sterline: se il centrocampista dovesse vestire la maglia dei Blues, via libera al ritorno di Griezmann.

OMNISPORT | 31-08-2021 21:18