L'attaccante scuola Inter arriva in prestito dalla Sampdoria.

Ultimi regali per Giampaolo. Colpo last minute, infatti, del Torino che acquista Federico Bonazzoli: l’attaccante arriva in prestito dalla Sampdoria.

“Il Torino Football Club – si legge nel comunicato ufficiale – è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, dall’Unione Calcio Sampdoria il diritto alle prestazioni sportive”.

Il classe 1997 lascia i blucerchiati dopo una stagione da 6 gol in 19 presenze. Al Torino ritroverà Giampaolo, con cui aveva svolto alcuni ritiri durante il suo periodo genovese.

Ora i due si ritrovano al Filadelfia, per provare a risollevare il Torino dopo una stagione deludente e un inizio di nuovo campionato ancora peggiore con due sconfitte su due partite disputate.



Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 05-10-2020 19:59