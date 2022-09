Laver Cup: Björn Borg lascia il ruolo di capitano di Team Europe

26-09-2022 15:45

Roger Federer ha chiuso con il tennis giocato, ma ha già detto e ribadito più volte di voler rimanere nel mondo del tennis e forse un occasione, sta già per nascere.

Björn Borg infatti, 11 volte vincitore Slam (sei successi al Roland Garros e cinque titoli consecutivi a Wimbledon) tra il 1974 e il 1981, ha deciso di lasciare il suo ruolo di capitano non giocatore di Team Europe. L’ex campione svedese, dunque, non sarà più seduto sulla panchina della squadra europea che l’anno prossimo a Vancouver (Canada) vorrà prendersi la rivincita nei confronti di Team World.

Sembra quasi naturale che il suo ruolo possa essere preso proprio da Roger Federer che potrebbe essere il profilo perfetto nel ruolo di capitano, viste le sue naturali interazioni con i giocatori del circuito.

Chi “tifa” per questa soluzione è lo scozzese Andy Murray: “Sono sicuro che Roger rimarrà coinvolto in questo evento in un modo o nell’altro e forse un giorno come capitano della squadra“, ha detto lo scozzese. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Novak Djokovic: “Roger ha molto da offrire. Ha senso aspettarsi che condivida tante cose utili e preziose con gli altri giocatori, in tutti gli aspetti dentro e fuori dal campo“.