Laver Cup: ufficializzata la formazione del Team Europe

22-07-2022 11:48

La notizia, che era nell’aria da diversi giorni, è stata ufficializzata dalla stessa competizione proprio oggi.

Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray e Novak Djokovic saranno i quattro rappresentanti del Team Europe in occasione della quinta edizione della Laver Cup, in programma alla O2 Arena di Londra dal 23 al 25 settembre.

Cos’è la Laver Cup? Un torneo di tennis a squadre che si svolge oramai annualmente dal 2017 ad oggi e che vede affrontarsi una selezione composta da giocatori europei ed una composta da giocatori provenienti dal resto del mondo; la Lver Cup è un evento riconosciuto ATP dal 2019, ma questo evento, non assegna punti validi per il ranking mondiale.

Novak Djokovic che è stato l’ultimo dei quattro ad aggiungersi, ha commentato con entusiasmo la decisione di partecipare all’edizione 2022 della Laver Cup.

“È l’unica competizione in cui puoi giocare in un ambiente di squadra – spiega il serbo, fresco vincitore di Wimbledon – con ragazzi contro cui normalmente giochi contro in altri tornei. Unirmi a Rafa, Roger e Andy – tre dei miei più grandi rivali di tutti i tempi – sarà un momento davvero unico per la storia del nostro sport”. Non credo che avrei potuto immaginare di avere queste quattro icone dello sport in una squadra – aggiunge Borg, capitano del Team Europe che ha vinto le prime quattro edizioni e avrà ora il compito di calare il pokerissimo. “So che loro, come me, apprezzano il significato di questo momento e saranno davvero all’altezza. Ogni anno il nostro obiettivo è vincere. Con Rafa, Roger, Andy e Novak nel team, avremo le nostre possibilità”.

Il Team Europe è imbattuto nella competizione Laver Cup, giunto alla sua quinta edizione. Hanno vinto a Praga 2017, Chicago 2018, Ginevra 2019 e Boston 2021. La scorsa settimana, il capitano del Team World John McEnroe ha annunciato i suoi primi tre giocatori in base alle classifiche: Felix Auger-Aliassime , Taylor Fritz e Diego Schwartzman .